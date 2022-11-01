وأضافت أرامكو في بيان أن صافي دخل الشركة ارتفع إلى 42.4 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، من 30.4 مليار دولار قبل عام.

ويزيد ذلك بقليل على متوسط صافي الربح المتوقع من 16 محللا والبالغ 41.7 مليار دولار.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع الإيرادات بـ 51 بالمئة إلى 145 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة مع 95.6 مليار دولار كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة قبل عام.

وأعلنت أرامكو السعودیة عن توزیع أرباح نقدیة على المساهمين بقیمة 70.33 ملیار ﷼ سعودي (18.76 ملیار دولار) عن الربع الثالث من عام 2022، بواقع 0.3198 ﷼ للسهم.

وبحسب البيان، فقد ارتفع صافي ربح أرامكو السعودية خلال فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بنسبة 68 بالمئة إلى 130 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 67 بالمئة إلى 418.6 مليار دولار.