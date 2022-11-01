ويبذل بايدن جهودا مضنية لكبح أسعار البنزين، قبل أسبوع من إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس.

ماذا قال؟

• في تصريحات بالبيت الأبيض، انتقد بايدن شركات النفط الكبرى التي تجني أرباحا كبيرة، بينما يدفع الأميركيون، الذين سئموا التضخم، الكثير من المال لملء سياراتهم بالوقود.

• قال إن قطاع النفط "لم يف بالتزامه بالاستثمار في الولايات المتحدة ودعم الشعب الأميركي"، معتبرا أن الشركات لا تحقق "عائدا عادلا" فحسب، بل إنها تحقق "أرباحا مرتفعة لدرجة يصعب تصديقها".

• في إشارة إلى الصراع في أوكرانيا، قال بايدن إن الشركات‭"‬حققت مكاسب لم تكن متوقعة بسبب الحرب، وعليها مسؤولية اتخاذ إجراء".

• أضاف: "أعتقد أنه هذا أمر شائن"، وأنه إذا سمحت الشركات للمستهلكين بالاستفادة من هذه الأرباح، فإن أسعار البنزين ستنخفض بنحو 50 سنتا.

• أوضح: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يدفعون ضريبة أعلى على أرباحهم الزائدة، وسيواجهون قيودا أخرى".

• أكد أن البيت الأبيض سيعمل مع الكونغرس للنظر في هذه الخيارات وغيرها، حيث "الوقت لهذه الشركات لوقف التربح من الحرب".

وتأتي هذه التصريحات قبل أسبوع من انتخابات سيقرر فيها الأميركيون ما إذا كان الديمقراطيون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.