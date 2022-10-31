وأضاف الملا، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، أن إيرادات مصر من الغاز والمشتقات النفطية والبتروكيماويات ستصل إلى 19 مليار دولار في 2022.

كما توقع وزير البترول المصري أن تبلغ إيرادات البلاد من الغاز هذا العام نحو 12 مليار دولار.

وقال الوزير إن صادرات العام الماضي من الغاز المسال بلغت 6.5 مليون طن، وأشار إلى أن صادرات البلاد تتراجع في موسم الصيف، ولكنا ترتفع في موسم الشتاء.

وأوضح أن محطات إسالة الغاز تعمل بكامل طاقتها في فصل الشتاء، مؤكدًا وجود إمكانيات يمكن استغلالها في الصيف، إذ يمكن استخدام قدرات مصر على تسييل الغاز لزيادة التصدير، وذلك من خلال استقدام الغاز من دول الجوار وتسييله وتصديره، وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف الملا أن مخاطر الركود التي تحيط بالعالم لن تؤثر على تدفقات الاستثمار لقطاع الطاقة المصري.