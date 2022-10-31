ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.31 مليار درهم (357 مليون دولار) و1.33 مليار مليون درهم (نحو 362 مليون دولار)، وهذا يعني أن القيمة السوقية ستتراوح عند الإدراج بين 13.1 مليار درهم نحو (نحو 3.56 مليار دولار) و13.3 مليار درهم (نحو (3.62 مليار دولار).

وذكرت الشركة، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، أنه وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح 850 مليون درهم (231.4 مليون دولار) مدفوع في عام 2023، أو 0.085 درهم لكل سهم، فإن نطاق سعر العرض يعني عائد توزيعات الأرباح سيكون في نطاق 6.4 بالمئة إلى 6.5 بالمئة.

ويتمثل الطرح في بيع 10 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر لـ "إمباور" مع احتفاظ المساهمين البائعين بحقهما في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.