وتضررت أسعار النفط والمعادن بعد أن نشرت الصين بيانات أنشطة المصانع التي جاءت أضعف من المتوقع، وبفعل المخاوف من أن يؤدي توسيع البلاد قيود مكافحة كوفيد-19 للإضرار بالطلب.

تحركات الأسهم

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بعد إغلاقه على ارتفاع يوم الجمعة، فيما هبط مؤشر الطاقة 1.2 بالمئة والتعدين 0.7 بالمئة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش.

وكان المؤشر قد ارتفع في تداولات الجمعة بنسبة 0.1 بالمئة، عند أعلى مستوى له في خمسة أسابيع.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد عند 10.2 بالمئة في أكتوبر، فيما يرجح أن يؤدي إلى قراءة أخرى غير مريحة للبنك المركزي الأوروبي، والذي يستهدف نمو الأسعار 2 بالمئة.