وأدى الارتفاع القوي واسع النطاق إلى دفع وول ستريت إلى إغلاق مرتفع بشكل حاد يوم الجمعة، إذ غذت البيانات الاقتصادية المشجعة والتوقعات الأكثر إشراقا إقبال المستثمرين على المخاطرة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.78 بالمئة إلى 27.587.46 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر، وسجل أكبر مكاسب في يوم واحد منذ جلسة 14 أكتوبر.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.6 بالمئة إلى 1929.43 نقطة.

وارتفع قطاع الأجهزة الكهربائية في اليابان بنسبة 2.78 بالمئة، وهو الأكبر بين 33 مؤشرا للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وقفز سهم هيتاشي 6.04 بالمئة بعد أن رفعت المجموعة توقعات أرباحها.

وقدم سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا أكبر مكاسب للمؤشر نيكي، إذ ارتفع 6.21 بالمئة.

وتقدم سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس 0.9 بالمئة وقفز سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 1.31 بالمئة.

وتقدم 206 أسهم على نيكي مقابل تراجع 15.