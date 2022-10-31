وقال البنك في بيان للسوق السعودي، الاثنين، إن الارتفاع في صافي الدخل يعود إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي، والذي قابله جزئياً ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 20.18 بالمئة.

وأوضح أن الارتفاع في صافي دخل العمليات للبنك في الربع الثالث يعود لارتفاع في دخل العمولات الخاصة ودخل الصرف أجنبي، بالإضافة إلى الدخل التشغيلي.

وبحسب البيان، فقد ارتفعت صافي أرباح البنك بنسبة 14.8 بالمئة على أساس فصلي، إذ بلغت أرباح البنك في الربع الثاني من العام الجاري 837 مليون ريال (222.7 مليون دولار).

وفي 9 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت أرباح ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 8.75 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 2.67 مليار ريال (711 مليون دولار) في 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.45 مليار ريال (653.8 مليون دولار) قبل عام.