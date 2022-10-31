وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الاثنين، إن النمو الذي جاء في الربع الثالث من 2022، وفق التقديرات السريعة، يعود إلى النمو الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 بالمئة.

وأضافت الهيئة أن أنشطة الخدمات الحكومية قد نمت بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيان الهيئة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وحققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 5.8 بالمئة على أساس فصلي، كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.2 بالمئة.

وحققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا بنسبة 1.1 بالمئة.

وذكرت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي هي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع غير مكتملة.