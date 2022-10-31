وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف عند 1642.55 دولار للأونصة في الساعة 0550 بتوقيت غرينتش ولكنه انخفض واحد في المئة خلال الشهر حتى الآن.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1645.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.11 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 938.47 دولار و لكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير 2021.

وارتفع البلاديوم واحد بالمئة إلى 1919.00 دولار ولكنه خسر 11 بالمئة في أكتوبر في أكبر انخفاض شهري له منذ خمسة أشهر.