وارتفع الدولار مقابل الين 0.44 بالمئة إلى 148.08، وقد ساعده بشكل خاص قرار بنك اليابان الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة بشدة، الجمعة، وتصريحات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا التي لا تزال حذرة في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة في دول أخرى.

وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وارتفع أكثر من 0.2 بالمئة مقابل الدولار النيوزيلندي والجنيه الإسترليني.

وعوض الدولار بعض خسائر الأسبوع الماضي بعد تراجعه على أمل احتمال أن يغير مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساره.

وأظهرت بيانات الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر في الوقت الذي استمرت فيه ضغوط التضخم الأساسية.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، عندما يعلن صانعو السياسة قرارهم يوم الأربعاء.

وانخفض اليورو 0.09 بالمئة إلى 0.99595 دولار ولكنه اتجه أيضا نحو تحقيق أول مكاسب شهرية منذ مايو تتجاوز واحد بالمئة.

وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي إن "اليورو استفاد أيضا من الانخفاض الحاد الأخير في أسعار الغاز، على الرغم من أنني أشك في استمرار ذلك".

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.02 بالمئة إلى 110.79 ولكنه كان بعيدا عن أدنى مستوى له وصل إليه منذ شهر عند 109.53 والذي سجله الأسبوع الماضي.