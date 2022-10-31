وأظهر مسح رسمي انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر، متأثرًا بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج.

وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بـ صفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.

تحرك الأسعار

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 95.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.2 بالمئة يوم الجمعة.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 87.43 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 بالمئة عند الإغلاق يوم الجمعة.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول إن توسيع قيود كوفيد-19 في الصين تثير دائما مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

ولا يزال خام غرب تكساس الوسيط مدعوما بإشارات من كبار المنتجين الأميركيين بتباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أميركا.

وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأميركية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئيًا إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمئة. وارتفع برنت 2.4 في المئة الأسبوع الماضي محققا مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.