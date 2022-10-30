وأضاف المزروعي أن الإمارات ستبدأ المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة في مطلع عام 2023 تماشيا مع مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال "إن مراجعة استراتيجية الطاقة تشمل التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك".

وذكر وزير الطاقة أن الإمارات تستهدف حصة 25 بالمئة من أسواق تصدير الهيدروجين الرئيسية بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا.

ومضى قائلا "إلى جانب استهدافها أسواقا أخرى في أوروبا وشرق آسيا ونطمح أن نكون في صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف مع توفير مزايا تنافسية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع".

وأطلقت الإمارات خطتها الاستراتيجية للطاقة لعام 2050 في عام 2017. وتستضيف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في الفترة من 31 أكتوبر إلى الثالث من نوفمبر.