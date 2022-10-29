وأنهت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الجلسة على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة، مع تحقيق مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجل مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وكذلك أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مايو.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد آند بورز 94.08 نقطة أو 2.47 بالمئة ليغلق عند 3901.38 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 307.93 نقطة أو 2.87 بالمئة إلى 11102.34 نقطة. وزاد داو جونز الصناعي 824.54 نقطة أو 2.57 بالمئة إلى 32857.82 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 3.95 بالمئة، وناسداك 2.24 بالمئة، فيما قفز مؤشر داو جونز بنسبة 5.72 بالمئة.