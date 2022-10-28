وهذا الارتفاع في معدل التضخم الذي كان 8.9 في سبتمبر، مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73.2 بالمئة في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44.5 بالمئة في الشهر السابق، وفق إحصاءات "إستات".

كذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، بزيادة 13.1 بالمئة في أكتوبر مقارنة بـ 11.4 بالمئة في سبتمبر.

ويتوقع "بنك إيطاليا" أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 8.5 بالمئة في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6.5 بالمئة في العام 2023 و2.3 بالمئة في العام 2024.

وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني تقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.