ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان من وزارة النفط، أن إحصائيات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أظهرت أن كمية صادرات النفط الخام في سبتمبر الماضي بلغت حوالي 98.8 مليون برميل، بإيرادات وصلت إلى نحو 8.8 مليار دولار.

وأشارت الإحصاءات إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت حوالي 96.4 مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان حوالي 2.2 مليون برميل.

وبلغ "معدل سعر البرميل الواحد 89.560 دولار"، بحسب بيانات "سومو".

وأضافت وزارة النفط أنه "تم تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (138) مليون دولار"، مشيرة الى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل.