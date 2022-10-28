وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة، مقارنة بالربع السابق وفقا للأرقام المعدلة موسميا، حسب بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة.

وقال المكتب في بيان إن "الاقتصاد الألماني استمر في الصمود على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة مع انتشار وباء كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وقفزة في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا".

وفي الربع السابق، نما الاقتصاد الألماني بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثالث وفقا للأرقام المعدلة موسميا، متجاوزاً توقعات المحللين بنمو قدره 0.8 بالمئة.

وكانت الحكومة الألمانية، قد توقعت حدوث ركود يلوح في الأفق، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة العام المقبل.