وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، بلغ صافي ثروة زوكربيرغ (38 عاما)، نحو 38.1 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، منخفضة بقوة من ذروتها البالغة 142 مليار دولار في سبتمبر من العام الماضي. وخسر مارك زوكربيرغ 71 مليار دولار من ثروته منذ الإعلان عن "ميتافيرس".

وأعلنت "ميتا" أمس نتائج أعمالها عن الربع الثالث من العام الجاري، والتي أظهرت تراجع صافي الربح بنحو 52 بالمئة على أساس سنوي، مع هبوط الإيرادات بنسبة 4.5 بالمئة للفصل الثاني على التوالي.

وهبط سهم "ميتا" بنحو 25 بالمئة في بداية جلسة اليوم عند مستوى 100 دولار وهو الأدنى منذ 2016، مقارنة بـ 382 دولارا في ذروته.

وعلى الرغم من أن ثروات العديد من أغنى أثرياء العالم تهاوت هذا العام، لكن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" كان الخاسر الأكبر بين أولئك المدرجين في قائمة الأثرياء، بحسب بلومبرغ.

يمتلك زوكربيرغ أكثر من 350 مليون سهم في "ميتا"، حسب آخر إفصاح ملكية للشركة. وفي وقت من الأوقات، كان في المركز الثالث على مؤشر بلومبرغ للأثرياء، بعد جيف بيزوس وبيل غيتس فقط. واعتبارا من إغلاق الأربعاء الماضي، احتل المرتبة 23 على مؤشر الأثرياء.