وجولة التمويل من الفئة (أ) تزعمتها شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السيادي في السعودية.

وقالت الشركة في بيانها إن جولة التمويل انضم إليها "كل من صندوق غلوبال فنتشر، وإنديفور كاتاليست، و500 غلوبال، وسكنى فنتشرز، وسيدرا فنتشرز، وبمشاركة مجموعة متنوعة من نخبة المستثمرين من وادي السيليكون والأسواق الناشئة والمكاتب العائلية العالمية".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل قيمة الاستثمارات.

وجاء في البيان‭ ‬أنه سيتم استخدام الاستثمار لمواصلة تطوير منصة التعليم المتكاملة لقطاعي التعليم والتدريب الإلكتروني للشركات، ولتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميا في التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم.

وأضاف البيان إن التمويل يستهدف تحقيق المزيد من النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا "وتسريع توسعها عالميا خاصة في منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا وغيرها من الأماكن، وذلك من خلال المبيعات المباشرة والشراكات وعمليات الاستحواذ".

وقال محمد بن سهيل المدني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كلاسيرا، في البيان أيضا أن "العديد من الجهات التعليمية، وخصوصاً بعد تفشي الوباء العالمي، أدركت أهمية إيجاد منظومة تعليم إلكتروني أكثر تقدما".

وقالت سنابل في البيان نفسه إنها ملتزمة "بتمكين كلاسيرا على النمو والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتعلمين عالميا من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية".

وقالت كلاسيرا التي بدأت بالتركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا، إن "منصة التعلم المتكاملة للشركة مكنتها من الوصول إلى ما يقارب 70 بالمئة من الحصة السوقية في بعض أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ما أفضى إلى أكثر من عشرة مليارات عملية تصفح ضمن أنظمتها".