وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

تحركات الأسعار

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1662.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:52 بتوقيت غرينتش، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1666.70 دولار للأونصة.

وقالت رونا أوكونيل، المحللة لدى "ستون إكس": "يبدو وكأن الذهب يمر بتغير جوهري في المعنويات على خلفية عدم اليقين الاقتصادي، وهنا أيضا ما سيقوله البنك المركزي الأوروبي هو الذي سيؤثر أكثر مما سيفعله".

ورفع المركزي الأوروبي بالفعل معدلات الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى، الخميس، لمكافحة الارتفاع في التضخم.

ومع ذلك، قالت أوكونيل إن هناك توقعات بالفعل بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع نوفمبر معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، ومن المرجح أن يفعل في ديسمبر نفس الشيء.

وأضافت: "هذا الحديث سابق لأوانه".

وتوقع غالبية الخبراء في استطلاع لرويترز في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

وزيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب الذي لا يُدر عائدا ثابتا.