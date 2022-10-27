وأعلن البنك في بيان، الخميس، أنه حقق صافي ربح بلغ 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) في الربع الثالث، مقابل 2.5 مليار درهم (680.6 مليون دولار) في الربع نفسه من 2021.

وقدرت المجموعة المالية هيرميس صافي الربح عند 3.14 مليار درهم (854.8 مليون دولار).

وفي قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ارتفع صافي الربح بنسبة 1 بالمئة على خلفية انخفاض مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع دخل الرسوم، نظرا لأن تحسن نشاط سوق رأس المال قد عوض انخفاض أحجام أسواق رأس مال الدين.

وتولى بنك الإمارات دبي الوطني دورا قياديا في كافة الطروحات العامة الأولية في دبي هذا العام، مما عزز الرسوم التي تلقاها وأنعش نشاطا عانى من الجمود طويلا.

وذكر البنك أن صافي دخل الفوائد ارتفع بنسبة 37 بالمئة نتيجة "تحسن مزيج القروض والودائع".

وارتفع صافي هوامش الفائدة إلى 3.57 بالمئة في الربع الثالث مقابل 2.65 بالمئة على أساس سنوي و3.09 بالمئة على أساس فصلي.

وارتفع إجمالي الأصول 1 بالمئة عن الربع السابق إلى 721 مليار درهم.

وتراجعت نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 5.8 بالمئة مقابل 6.1 بالمئة في الربع السابق، كما هبطت تغطية السيولة إلى 152.2 بالمئة مقابل 154.8 بالمئة في الربع الثاني.

وقال البنك إن تركيا ومصر، حيث توجد أعمال للبنك، شهدتا "طفرة قوية في تدفق الخدمات وعائدات السياحة، مما عوض بعض التأثير الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة على العجز في الحساب الجاري".

وأشار البنك إلى أن "التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط لا تزال إيجابية، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 إلى تحقيق فائض في الميزانيات لدول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الميزانيات العمومية الحكومية".

وعدل البنك التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات هذا العام صعودا إلى 7 بالمئة، فيما خفضها لعام 2023 إلى 3.9 بالمئة.

وأشار البنك إلى أن أسعار الفائدة ترتفع عالميا بمعدل أسرع مما كان يتوقعه، إذ لا يزال التضخم عند أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من الدول.