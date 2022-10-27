في غضون ذلك، اكتسب الين بعض القوة قبل قرار لبنك اليابان بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة، حيث ارتفع إلى 145.11 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وانخفض الدولار بشكل حاد في الأيام الأخيرة مع تحسن معنويات المستثمرين إزاء مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفكر في إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.

ووصل اليورو الخميس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر عند 1.0094 دولار قبل أن يعكس مساره.

وانخفض في آخر التداولات 0.13 بالمئة إلى 1.0066 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاما.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.16 بالمئة إلى 109.73، بعد أن ارتد عن انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ شهر عند 109.53 في وقت سابق من الخميس. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 11596 دولار.

كما صعد الين في أحدث التعاملات 0.52 بالمئة أمام الدولار إلى 145.67. وشهد الين تداولات متقلبة بعدما أثير عن تدخل الحكومة لدعمه يومي الجمعة والاثنين.

ولا تزال الأسواق تتوقع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل، على الرغم من أن العديد من المستثمرين يتوقعون تطبيق زيادة أقل في ديسمبر.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6483 دولار أميركي، حيث أدت بيانات تضخم مرتفعة إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي الأسترالي لرفع أسعار الفائدة بحدة أكبر.