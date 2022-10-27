وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعدما أغلق أمس الأربعاء عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وخسر سهم كريدي سويس 8.5 بالمئة، بعدما أعلن عن خطط لجمع أربعة مليارات فرنك سويسري (4.05 مليار دولار) عن طريق بيع أسهم، مع شطب آلاف الوظائف وإعادة هيكلة بنكه الاستثماري، في مسعى للتعافي من سلسلة من الخسائر الفادحة.

وكان سهم البنك من بين أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، وهبط لأدنى مستوى في أسبوعين.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره عند الساعة 1215 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يرفع المركزي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

كما من المرجح أن يتخذ البنك خطوات أولى لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون يورو، والمتضخمة بسبب شراء الديون على مدى سنوات وتقديم قروض زهيدة التكلفة للبنوك.

وهوى سهم شركة نيسته 7.2 بالمئة بعدما حققت شركة التكرير الفنلندية نتائج تشغيل أقل من المتوقع في الربع الثالث.

وصعد سهم شل 2.1 بالمئة بعدما سجلت شركة الطاقة العملاقة أرباحا بلغت 9.45 مليار دولار في الربع الثالث. كما كشفت عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح بصورة كبيرة بحلول نهاية العام والتوسع في برنامج إعادة شراء الأسهم.