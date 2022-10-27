كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.

وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وأكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.

وكان المركزي المصري قد ثبت معدلات الفائدة في 3 اجتماعات سابقة ترأسها محافظ البنك المركزي المصري الحالي حسن عبدالله، والذي تولى المنصب في أغسطس الماضي، عند 11.25 بالمئة للإيداع و12.25 بالمئة للإقراض لأجل ليلة واحدة.

وبحسب البيان، فإن المركزي المصري سيواصل متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب، وأنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.