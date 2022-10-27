توقع البنك الدولي، الأربعاء، انخفاض أسعار الطاقة 11 بالمئة في عام 2023 بعد ارتفاعها 60 بالمئة هذا العام في أعقاب أزمة أوكرانيا، لكن تباطؤ النمو العالمي وقيود مكافحة فيروس كورونا في الصين قد تؤدي إلى انخفاض أشد.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من ضعف الدولار، إذ شكلت قوة العملة الأميركية مؤخرا عاملا واضحا وراء كبح مكاسب سوق النفط.

وتراجع الدولار، الخميس مع تزايد توقعات السوق لتخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفه المتشدد إزاء رفع معدلات الفائدة.

ويجعل ضعف الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ونبذ المستثمرون العالميون الأصول الصينية في وقت سابق من الأسبوع وسط مخاوف من أن التركيز على الأيديولوجية قد يفوق بشكل متزايد التركيز على النمو تحت حكم أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 95.89 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 88.10 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.