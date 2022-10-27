أما الغريب في الفيديو، فهو أن ماسك كان يمسك في يديه حوض غسيل.

ولم يتضح ما إذا كان ماسك قد التقى أي شخص داخل المقر، لكن من المفترض أنه يعمل حاليا مع الشركة لاستكمال عملية الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

ويتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا فإنه سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي قام بتوقيعه مع "تويتر".

وكان ماسك قد تقدم بعرض دون طلب من الشركة لشراء "تويتر"، ووقع اتفاقا بهذا الشأن في أبريل الماضي، لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك مما دفع "تويتر" لرفع دعوى قضائية ضده.

ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ بشرط إرجاء الإجراءات قانونية ضده.

وأفادت تقارير أن ماسك كان يجمع التمويل اللازم للصفقة، منذ جمدت المحكمة القضية مؤقتا في 6 أكتوبر.

وقال ماسك في يوليو إنه تراجع عن الصفقة لأنه "تعرض للتضليل" من قبل "تويتر"، بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

وسعى "تويتر" بدوره إلى إثبات أن ماسك كان يختلق أعذارا للانسحاب من الاتفاق لمجرد أنه بدل رأيه.

وأشار ماسك خلال آخر إعلان عن أرباح "تسلا"، إلى أنه "متحمس بشأن الوضع المتعلق بتويتر".

وأضاف: "أعتقد أنه من الأصول التي ظلت نوعا ما ضعيفة لفترة طويلة لكن لديها إمكانات رائعة، رغم أنني ومستثمرين آخرين ندفع بشكل واضح أكثر مما ينبغي مقابل تويتر حاليا".