وقدر البنك في أحدث توقعاته لأسواق السلع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 92 دولارا للبرميل في 2023 ليهبط إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 لكنه سيكون أعلى بكثير من متوسط السعر في خمس سنوات وهو 60 دولارا.

وأضاف أن صادرات النفط الروسية يمكن أن تنخفض مليوني برميل يوميا بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لمنتحات النفط والغاز الروسية. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر مصحوبا بقيود على خدمات التأمين والشحن.

وقال البنك الدولي إن صعود الدولار والقيمة المتراجعة لعملات معظم الاقتصادات النامية تسببا في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر بالفعل على 200 مليون شخص حول العالم.