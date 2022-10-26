وقالت الشركة في بيان إنه تم إسناد أعمال تنفيذ المحطة الجديدة إلى شركة "طاقة عربية" المتخصصة في توزيع الطاقة، والتابعة لنفس المجموعة.

وتستضيف مصر في نوفمبر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ، وتعكف الحكومة على تنمية الاستثمارات الخضراء بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، إن مجموعة "طاقة عربية" قد تمكنت من إنشاء وتشغيل عدد من محطات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في وقت سابق.

وأضاف أن المشروع الجديد يأتي لتعزيز الدور المجتمعي لشركة أسكوم، بالإضافة إلى إتاحة تصنيع الكربونات والكيماويات باستخدام الطاقة الخضراء.