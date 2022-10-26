وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الشركات ستركز على الاستثمار في عدة قطاعات استراتيجية منها البنية التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والاتصالات والتقنية.

وأضافت أن تأسيس الشركات الخمس الجديدة سيعمل على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل.

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة تأسس عام 1971، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وبلغت إجمالي قيمة الأصول التي يديرها 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2022، بحسب موقعه الإلكتروني.