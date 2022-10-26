وانخفضت إيرادات موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 7.07 مليار دولار، والتي جاءت أقل من توقعات المحللين، وفقا لنتائج شركة "غوغل" الأميركية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتقلص فيها عائدات "يوتيوب" من الإعلانات منذ عام 2019.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "سناب شات" عن نتائج إيراداتها التي بلغت 1.13 مليار دولار بأقل من توقعات المستثمرين، ما تسبب في انحدار السهم بنسبة تجاوزت 30 بالمئة.

وقالت "سناب" إن التراجع في الإيرادات جاء نتيجة للتراجع في إيرادات الإعلانات، بسبب تخفيض الشركات لميزانياتها التسويقية.

تحركات الأسهم

وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في شهر بدفعة من آمال أن الفيدرالي الأميركي قد يهدئ من وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وجاءت أكبر خسائر في قطاع شركات التكنولوجيا الذي انخفض 1.7 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات تكنولوجيا كبرى في وول ستريت من بينها ألفابت ومايكروسوفت.

كما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة الهولندية لأشباه الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود أمريكية جديدة على الصادرات سلبا وبشكل قوي على مبيعاتها في الصين.