وأعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية عن أرباح أعلى من التوقعات في الربع الأول من عامها المالي، وذلك على الرغم من تسجيل الشركة لعائدات أقل من المتوقع من قطاع خدماتها السحابية.

وأعلنت الشركة تسجيل أرباح صافية في الربع الأول بقيمة 17.56 مليار دولار، مقابل أرباح بقيمة 20.5 مليار دولار قبل عام، متراجعة بنسبة 14 بالمئة، إلا أنها كانت أعلى من التوقعات، إذ بلغت ربحية السهم 2.35 دولار، مقابل توقعات كانت تشير إلى تسجيل السهم ربحية بقيمة 2.30 دولار.

وبلغت إيرادات إعلانات "غوغل" 54.48 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة مع 53.13 مليار دولار العام الماضي، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن إجمالي الإيرادات بلغ 69.09 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة مع 65.12 مليار دولار قبل عام.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "نيكي" بنسبة 0.67 بالمئة وسجل ما يزيد على 27500 نقطة للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر.

وتراجع قليلا خلال الجلسة وأنهى اليوم على 27432 نقطة بما يمثل أعلى إغلاق فيما يقرب من 7 أسابيع.

وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.58 بالمئة.

وكان سهم دنكا الأفضل أداء على نيكي وقفز 6.37 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للمنتجات الكيماوية نتائجها وقالت إنها تعتزم نقل وحدتها للأسمنت إلى شركة أخرى.

وتكبدت شركات الشحن أكبر خسائر على المؤشر، كما تراجع سهم توشيبا 1.66 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الكونسورتيوم الذي يعتزم شراء عملاق التكنولوجيا سيفوت على الأرجح الموعد النهائي للحصول على قروض لإتمام الصفقة.