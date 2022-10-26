وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية في الفترة نفسها بلغت 107 مليارات ريال (28.5 مليار دولار)، مقابل 67 مليار ريال خلال أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقداره 40 مليار ريال، بنسبة 60.2 بالمئة.

كما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) 27 مليار ريال مقابل 23 مليار ريال خلال أغسطس 2021، بارتفاع مقداره 4 مليارات ريال، بنسبة 16.6 بالمئة.

وبلغت قيمة الواردات السلعية 61 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار) مقابل 51 مليار ريال في أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقداره 10 مليارات ريال بنسبة 20.0 بالمئة.

كما سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا بقيمة 72.7 مليار ريال في أغسطس الماضي، نتيجة بلوغ الصادرات 133.7 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 61 مليار ريال.

وسجلت الصادرات السعودية السلعية غير النفطية خلال ثمانية أشهر من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة، لتبلغ 219.3 مليار ريال مقابل 170 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

وتعد الصادرات غير النفطية خلال ثمانية أشهر هي الأعلى تاريخيا مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة.