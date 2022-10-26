وارتفعت مخزونات الخام بحوالي 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، بحسب معهد البترول الأميركي.

كما انخفض مخزون البنزين بحوالي 2.3 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 600 ألف برميل.

وسيتم نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.

وعند التسوية أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا لتبلغ 93.52 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا إلى 85.32 دولار.

وتلقت أسواق النفط دعما مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي خلال تعاملات ما بعد الظهيرة، مما جعل النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الآخرين وساعد على دفع الأسعار للصعود.

وكان مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قد قال، الثلاثاء على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، إن شح الإمدادات في أسواق الغاز الطبيعي المسال وضع العالم في وسط "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".