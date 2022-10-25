وأوضح الوزير أنه لا يمكن التنبؤ بالسياسات التجارية العالمية بسبب العديد من العوامل، كارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ وغيرها.

وقال الفالح في جلسة حول الوضع الاقتصادي الجديد، ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة المقامة بالرياض، إنه في ظل هذه "الأوقات الصعبة"، قد تتساءل الحكومات عن كيفية النجاح والتأقلم.

وأوضح أن هناك الكثير من التحديات والأضرار التاريخية المتسارعة، وأن هناك نوع من التحول الذي قد يسبب بعض الصعوبات، ولكن في الوقت نفسه يتيح مزيداً من الفرص.

وبشأن التحول في مجال التجارة وسلاسل الإمداد، أفاد الوزير بأنه إذا وُضع الأمر في سياق العولمة فسيستمر، ويعرض الدول والشركات والأفراد إلى مرحلة الضمان، وستنفق كل دولة من إجمالي ناتجها المحلي على العديد من الصناعات المختلفة.