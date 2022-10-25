وأشار الوزير على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي في مصر، الثلاثاء، إلى أن معدل عجز الموازنة قد انخفض إلى 6.1 بالمئة في شهر يونيو من العام الجاري، بعدما كان عند مستوى 12.5 بالمئة في يونيو 2016.

وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالعجز إلى ما نسبته 4 بالمئة بحلول عام 2027، كما تستهدف معدل نمو سنوي بنسبة 20 بالمئة للإيرادات العامة، لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة 2.3 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام 2027، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.

وقال إن مصر سجلت أعلى معدل للنمو من عام 2008 في شهر يونيو 2022، على نحو أشادت به مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2 بالمئة في شهر يونيو 2022، وأن الحكومة المصرية تستهدف تخفيض النسبة إلى 72 بالمئة في عام 2027.

وأوضح أن النسبة كانت 102.8 بالمئة في شهر يونيو 2016.