لا يمثل العرض المقدم أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم والمشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، والموافقات الداخلية للأطراف المعنية وأية شروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

يذكر أن العرض الغير ملزم يتوافق مع استراتيجية الشركة والمتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة كشركات البنية التحتية للأبراج والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأسمال بشكل أمثل يضمن تعزيز قدرة الشركة للاستثمار في مجالات جديدة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين بشكل مستدام.

وستقوم الشركة بدراسة وتقييم العرض، وفي حال الوصول إلى اتفاق نهائي وملزم بين الطرفين سيتم رفع توصية للجمعية العامة لـ إس تي سي لترخيص هذا التعامل حيث أن الصندوق من كبار مساهمي إس تي سي "بنسبة ملكية 64 بالمئة".

ومن المتوقع في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة أن يكون الأثر المالي إيجابيا وجوهريا، وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لشركة إس تي سي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس عليان الوتيد "المجموعة مستمرة في تحقيق إستراتيجيتها في النمو والتوسع وتعظيم أصول المجموعة عبر زيادة وتنويع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محليًا ودوليًا من خلال الاستثمار في كيانات رائدة في الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والعالمي".

وأوضح أن العرض يتوافق مع التوجهات العالمية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا أن المجموعة مستمرة في العمل لبناء وتطوير البنية الرقمية الموثوقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.