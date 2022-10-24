وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، فقد قامت شركة السيارات الأميركية الشهيرة بتخفيض أسعار طراز "3" وطراز "واي"، في واحد من أكبر أسواقها.

ووفق التقرير، فقد خفضت الشركة سعر طراز "تسلا 3" في الصين إلى 265,900 يوان (36,615 دولار أميركي)، بدلا من 279,900 يوان (38,537 دولار).

كما أعلنت الشركة تخفيض سياراتها من طراز "تسلا واي" إلى 288,900 يوان (39,776 دولار)، بدلا من 316,900 يوان (43,632 دولار).

وتأتي تخفيضات تسلا لتقلل من الزيادة في الأسعار التي اضطرت الشركة للقيام بها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.

وذكر التقرير أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، قد حذر من أن تسلا تشهد ضغوطا من ارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللوجستية.

كما أن ماسك قد قال منتصف أكتوبر أن الصين تشهد نوعًا من الركود، وخاصة في سوق العقارات.

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري، قامت تسلا بتسليم 343,000 سيارة بأقل من توقعات المحللين.