وتراجعت أسعار الخام، المحفز الرئيسي لأسواق الخليج، بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيفا في سبتمبر، إذ أدت سياسات مجابهة فيروس كورونا الصارمة وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

تحركات الأسهم

انخفض مؤشر سوق أبوظبي المالي بشكل طفيف وبنسبة 0.5 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.6 بالمئة.

كما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6 بالمئة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1 بالمئة وسهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.8 بالمئة.

وقال وائل مكارم، كبير محللي السوق لدى إكسنس، إن سوق الأسهم في دبي تشهد بعض التقلبات إذ لا تزال معنويات المستثمرين غير مستقرة.

وأضاف أن السوق يمكن أن تشهد بعض الدعم من الطرح العام الأولي لشركة "إمباور" والذي يمكن أن يجتذب السيولة واهتمام المستثمرين بالسوق.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" في دبي، الإثنين إن الشركة تعتزم إطلاق القيام بطرح عام أولي الأسبوع المقبل.

ومحا المؤشر السعودي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.6 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع 2.5 بالمئة لسهم البنك التجاري الدولي.