وأظهرت بيانات جمركية أنه على الرغم أن واردات الصين من النفط الخام لشهر سبتمبر كانت أعلى من أغسطس عند 9.79 مليون برميل يوميا، إلا أنها انخفضت بنسبة 2 بالمئة عن العام الماضي.

تحركات الأسعار

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار، أي 1.8 بالمئة، إلى 91.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2 بالمئة الأسبوع الماضي.

كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الأميركي تسليم ديسمبر بواقع 1.78 دولار، أي بنسبة 2.1 بالمئة، إلى 83.27 دولار للبرميل.

وقال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة إن التعافي الأخير في واردات النفط للصين قد تعثر في سبتمبر، وأضافوا أن المصافي المستقلة لم تتمكن من الاستفادة من الحصص المتزايدة إذ أثر استمرار الإغلاق المتعلق بكوفيد على الطلب.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة إن حالة الضبابية إزاء سياسة مكافحة فيروس كورونا وأزمة العقارات في الصين يقوضان فعالية الإجراءات الداعمة للنمو، رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تجاوز التوقعات.