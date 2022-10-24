وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 24.39 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.59 مليار ريال (690.68 مليون دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 3.43 مليار ريال (نحو 914 مليون دولار) قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودي، الإثنين، إن خسائر الربع الثالث تعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة.

وأعلنت شركة كيان أيضا أنها سجلت خسائر صافية قدرها 452.77 مليون ريال (نحو 120 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مقارنة مع أرباح صافية قدرها 1.94 مليار ريال (نحو 516 مليون دولار) قبل عام.