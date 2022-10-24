وانتعشت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من المرجح أن يناقش رفع معدلات الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.3 بالمئة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، وتصدرت أسهم قطاعات السفر والترفيه والبيع بالتجزئة والمصرفية المكاسب.

ومع ذلك، سجل مؤشر "فايننشال تايمز 100" الرئيسي في المملكة المتحدة أداء ضعيفا مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد أنباء عن انسحاب بوريس جونسون من المنافسة على منصب رئيس الوزراء، مما يمهد الطريق على الأرجح أمام ريشي سوناك لقيادة حزب المحافظين.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم الإيطالية 1.4 بالمئة بعد أن أدت جورجيا ميلوني اليمين لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا يوم السبت.

ومن بين أسهم الشركات، صعد سهم فيليبس 1 بالمئة بعد أن قالت شركة المعدات الطبية الهولندية إنها تتوقع إلغاء نحو 4 آلاف وظيفة في إطار محاولة لتبسيط المنظومة.

وهبطت أسهم شركة الاستثمار في التكنولوجيا الهولندية بروسوس 10 بالمئة تقريبا، مقتفية أثر الأداء الضعيف لعمالقة التكنولوجيا في هونغ كونغ، بعد أن زاد فريق القيادة الذي كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ النقاب عنه المخاوف من التضحية بالنمو الاقتصادي من أجل السياسات التي تحركها الأيديولوجية.