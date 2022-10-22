وقالت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، إن قرارها جاء بعد "دراسة الظروف الاقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك بعد مراجعة سعر الصرف".

وبعد قرار اللجنة فإن الأسعار ستظل كما هي بالنسبة لسعر البنزين 80 أوكتان عند 8 جنيهات (0.4098 دولار) و92 أوكتان عند 9.25 جنيه و95 أوكتان عند 10.75 جنيه للتر ، وسيظل سعر السولار عند 7.25 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه للطن.

وكانت الحكومة المصرية، رفعت سعر السولار في يوليو الماضي، لأول مرة منذ 2019، بنحو 50 قرشا، ليصل إلى 7.25 جنيه للتر، كما رفعت أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي، وهو ما كان له تأثير أيضا على أسعار النقل، وخاصة نقل البضائع والأغذية.

ومنذ عام 2019، يتم تحديد أسعار الوقود في إطار مراجعات فصلية تأخذ في الاعتبار الأسواق العالمية وسعر الصرف بعد أن ألغت مصر تدريجيا الدعم على معظم منتجات الوقود.