ووفقا لتقرير من وول ستريت جورنال، بدأ بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التعبير عن رغبتهم في إبطاء وتيرة الزيادات قريبا مع وجود مؤشرات على خطط للموافقة على زيادة أقل مما كان متوقعا في ديسمبر.

ويتوقع محللون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. وتعرضت الأسهم لضغوط هذا العام منذ أن عمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، مما زاد من المخاوف بشأن سقوط الاقتصاد في براثن الركود.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 748.97 نقطة، أي 2.47 بالمئة، إلى 31082.56 نقطة، كما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 86.97 نقطة، أي 2.37 بالمئة، إلى 3752.75 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 244.87 نقطة، أي 2.31 بالمئة، إلى 10859.72 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حققت المؤشرات الثلاث الرئيسية ارتفاعات قوية، حفقد ارتفع ناسداك المركب بنسبة 5.22 بالمئة، وستاندرد آند بورز 4.89 بالمئة، وكذلك مؤشر داو جونز 4.74 بالمئة، فيما يعتبر أفضل أسبوع منذ يونيو الماضي.