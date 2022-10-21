وأضاف: "لكن هذه الأسعار لا تنخفض بما يكفي وبما يلبي تطلعات الأسر الأميركية. لذلك سأبذل قصارى جهدي لخفض أسعار الطاقة".

وقال بايدن إنه لولا الإجراءات التي اتخذتها إدارته في الأشهر الماضية لزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار، لكانت أسعار الغاز أعلى مما هي عليه الآن.

"سنواصل كل ما في وسعنا لضمان استقلاليتنا وأمننا في الطاقة"، بحسب ما قاله بايدن.

وطالب بايدن شركات النفط الأميركية بزيادة إنتاجها بشكل عاجل، وحثها على ألا تسعى إلى مضاعفة أرباحها في وقت الحرب و"التركيز على زيادة الإنتاج الآن".

وقال بايدن إنه بنهاية العام الجاري سيزيد إنتاج النفط في أميركا بأكثر من مليون برميل يوميا، مقارنة بمستواه في بداية توليه السلط.

وأضاف: "عبر زيادة إنتاج النفط والغاز، سنعزز أمننا القومي في هذه الأوقات الصعبة".

"أطالب الكونغرس بتمرير قانون لتسريع زيادة إنتاج الطاقة بكل أنواعها، من طاقة رياح وطاقة شمسية والهيدروجين النظيف. نحتاج التحرك الآن وبسرعة"، بحسب ما قاله الرئيس الأميركي.

وقال بايدن إن حكومته ستشتري النفط عندما يصل سعر البرميل إلى 70 دولارا من أجل إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، الذي لجأ إليه من أجل تهدئة الأسعار، وقال إن ذلك سيعود بالنفع على دافعي الضرائب.