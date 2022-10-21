وفقدت أسهم تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي أكثر من ثلث قيمتها، وذلك عقب إعلان الشركة، الخميس، لنتائج أعمال مخيبة للآمال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت إيرادات "سناب" بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، لتصل إلى 1.13 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات ريفينيتيف البالغة 1.14 مليار دولار.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 15:51 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ​​"داو جونز" الصناعي بواقع 382.43 نقطة أو بنسبة 1.26 بالمئة، ليصل إلى 30716.02 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندر اند بورز 500" بمقدار 36.81 نقطة تعادل 0.97 بالمئة، ليصل إلى 3701.84 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 77.43 نقطة أو بنسبة 0.77 بالمئة ليصل إلى 10695.67 نقطة.

وانخفض سعر سهم "سناب" بنسبة 31.09 بالمئة في تداولات الجمعة، ليصل إلى 7.43 دولارات، نتيجة لنتائج الشركة.