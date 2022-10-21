وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي في بروكسل "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارا للعام المقبل ... وهي إيرادات متوقعة مستقرة وموثوقة"، مضيفة "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".

تعرض الاقتصاد الأوكراني لعملية تدمير بعد ثمانية أشهر من الهجوم الروسي، وتقدر كييف أن الحكومة تحتاج إلى تمويل ما بين ثلاثة وأربعة مليارات يورو شهريا.

وأوضحت فون دير لايين أن على الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية أن تؤمن هذا التمويل، مضيفة "من المهم إرسال إشارة إلى أوكرانيا".

وفي نهاية القمة، دعت الدول الاوروبية المفوضية إلى الإسراع في رصد ثلاثة مليارات يورو هي المبلغ المتبقي من رزمة مساعدة بقيمة تسعة مليارات يورو للعام 2022 وسبق أن أعلنت في مايو. وتتخذ هذه المساعدة المالية شكل قروض طويلة الأمد مع تسهيلات.