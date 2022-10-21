وذكر بيان أن إطار العمل سيتيح للبنك إصدار صكوك وقروض إسلامية صديقة للبيئة ومرتبطة بالاستدامة لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي فضلا عن "دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، وتوفير الإسكان ميسور التكلفة، والحصول على الخدمات الأساسية".

وارتفع طلب المستثمرين على التمويل المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وزاد الاهتمام به في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما، مع زيادة فرص الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالاستدامة والانتقال في مجال الطاقة.

وسيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ كوب27 في مصر الشهر المقبل، وتستضيف الإمارات كوب28 العام المقبل.

كما يتيح إصدار السندات الخضراء للمقترضين من المنطقة تنويع قاعدة مستثمريهم. وفي الآونة الأخيرة، جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثلاثة مليارات دولار من السندات الخضراء، في حين جمع بنك أبوظبي الأول 700 مليون دولار من السندات الخضراء في وقت سابق هذا الشهر.