ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.

وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن التحسن الأكبر في الثقة جاء في الوضع المالي الحالي للأسر في تركيا، والذي ارتفع 8.4 بالمئة عن الشهر السابق، رغم أنه ظل عند مستوى منخفض يبلغ 57.5 نقطة.

وتراجعت ثقة المستهلكين في عام 2020 بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 قبل انتعاش قصير الأمد.

وعانت الثقة لتتراجع مرة أخرى في أكتوبر من العام الماضي قبل أزمة العملة في ديسمبر، والتي أدت إلى دوامة تضخمية.