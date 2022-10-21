وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن مبيعات التجزئة قد هبطت إلى 6.9 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر.

وكان استطلاع لرويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع مبيعات التجزئة على اساس سنوي وشهري، بنسبة 5.0 بالمئة، و0.5 بالمئة على التوالي.

وقال مكتب الإحصاءات إن بيانات سبتمبر تأثرت أيضًا بعطلة عامة لمرة واحدة لإحياء جنازة الملكة إليزابيث عندما أغلق العديد من تجار التجزئة.

وباستثناء وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5 بالمئة في سبتمبر، بالمقارنة مع أغسطس.

كان المستهلكون يحدون من إنفاقهم مع ارتفاع التضخم إلى 10 بالمئة ويواجهون أيضًا احتمال حدوث ضغط أكثر صرامة على قوتهم الشرائية في عام 2023 بعد أن ألغى وزير المالية جيريمي هانت التخفيضات الضريبية التي خططت لها في السابق رئيسة الوزراء ليز تروس. والتي قدمت استقالتها أمس الخميس.

يذكر أن قفزة في أسعار الغذاء في بريطانيا هي الأكبر منذ عام 1980 قد دفعت التضخم مجدداً فوق العشرة بالمئة الشهر الماضي ليماثل مستوى هو الأعلى في 40 عاماً وصل إليه في يوليو، بما يشكل ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وشكلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر، إذ زادت بنسبة 14.5 بالمئة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 1980.