وقالت الصحيفة إنه خلال عرض صفقته لشراء تويتر على المستثمرين، قال ماسك إنه يخطط للتخلص من نحو ثلاثة أرباع العاملين في الشركة وجعل عددهم أكثر بقليل من ألفي موظف.

ويعمل في تويتر 7500 شخص.

وأضافت أنه حتى إذا فشلت صفقة ماسك لشراء تويتر، ستؤدي خطة الشركة لخفض حوالي 800 مليون دولار من كتلة رواتبها بحلول نهاية العام المقبل، إلى التخلي عن حوالي ربع العاملين فيها.

ورأت "واشنطن بوست"، نقلا عن مقابلات ووثائق، أن خفض عدد العاملين في الشركة المتمركزة في سان فرانسيسكو قد يؤدي إلى إضعاف قدرة المنصة على تعديل المنشورات المسيئة أو ضمان أمن البيانات.

وفي سياق متصل، أظهرت مذكرة اطلعت عليها بلومبرغ، أن المستشار العام لتويتر، شون إدجيت، حذر موظفي توتير من الشائعات، خاصة مع اقتراب إغلاق صفقة تويتر مع إيلون ماسك، مضيفا "ليس لدينا أي تأكيد لخطط إيلون ماسك بعد إغلاق الصفقة ونوصي بعدم متابعة الشائعات أو المستندات المسربة، بل يجب انتظار الحقائق من مصادر الشركة أو من المشتري مباشرة".

رأي الخبراء

من جانبه، قال كارل توبايس الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ريتشموند "عندما يشتري إيلون ماسك موقع تويتر سيكون قادرا على أن يفعل ما يشاء".

وأضاف "أعتقد أنه يخطط لذلك"، مشيرا إلى أن موقع تويتر كان يواجه أساسا مشكلة في جني الأموال قبل أن يأتي ماسك و"يقاضيه".

ورفعت تويتر دعوى قضائية لإلزام ماسك بشروط صفقة الاستحواذ التي وقعها في أبريل بعدما حاول هذا الأخير التملص منها.

وعلق قاض أميركي الدعوى بعدما غير ماسك رأيه مؤخرا وأمهل الطرفين حتى 28 أكتوبر لإنهاء الصفقة الضخمة مجددا.

وقال ماسك ردا على أسئلة عن الأرباح الفصلية لتسلا خلال الأسبوع الجاري إنه "متحمس بشأن وضع تويتر".

وأضاف "أعتقد أنه أحد الأصول التي ضعفت إلى حد ما لفترة طويلة لكنه ينطوي على إمكانات لا تصدق، على الرغم من أنه من الواضح أنني والمستثمرون الآخرون ندفع لتويتر حاليا مبالغ كبيرة".

ويثير إشراف ماسك المحتمل علىموقع التواصل الاجتماعي المؤثر قلق ناشطين يخشون أن يفتح الأبواب أمام المزيد من المنشورات المسيئة والمضللة.