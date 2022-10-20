وباعت "رينو" حصة الأغلبية في شركة تصنيع السيارات "أفتوفاز" إلى الدولة الروسية، مقابل روبل واحد، أي نحو 0.0165 دولار، ولكن مع خيار إعادة شرائها بعد ستة أعوام.

وسارعت نفس المؤسسة بالدولة الروسية بشراء أصول شركة نيسان هذا الشهر مقابل يورو واحد.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سوبيانين قوله إن قطاع السيارات عانى من انخفاض حاد هذا العام، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه يأمل بأن يكون بوسع روسيا تدشين مصنع "موسكفيتش" في ديسمبر، بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة.

وأفاد مصنع موسكفيتش، الخميس، بأنه يأمل في تصنيع نحو 600 سيارة هذا العام، منها 200 مركبة كهربائية، ونحو 50 ألف سيارة في 2023.

واتفق مكتب رئيس بلدية موسكو وكاماز، وهي أكبر شركة تصنيع شاحنات في روسيا، في أغسطس على استثمار 5 مليارات روبل (81.1 مليون دولار) في مصنع موسكفيتش.